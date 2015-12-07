На Донбасс зашло новое подразделение вооруженных сил России - Генштаб

Об это в интервью "Фокусу" рассказал начальник Генштаба, генерал армии Виктор Муженко.

"До сих пор есть группировка российских войск на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которую РФ не признает. Хотя они ходят со своими шевронами, на своей технике", - подчеркнул он.

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Кроме того, Муженко заявил о получении оперативной информации о заходе на территорию Украины подразделения, которое имеет на технике ромб и цифру 29.

"Не буду говорить, какое это подразделение, но это часть ВС России", - заявил начальник Генштаба.

Ранее Муженко заявил, что возможность очередной волны мобилизации зависит от ситуации на Донбассе. "На сегодня таких предпосылок относительно проведения седьмой волны мобилизации тоже не существует. Хотя проводятся определенные меры, и соответственно, будет принято решение. Если будет седьмая волна, то она будет меньше по своей численности - количество личного состава не так влияет на снижение или увеличение потенциалов воинских частей", - подчеркнул Муженко.