В Нидерландах протесты против открытия приюта для беженцев переросли в столкновения с полицией – СМИ

Десятки молодых людей пытались штурмовать городской совет, бросая в полицию пивные бутылки и петарды. Минимум одного человека было арестовано.

Читайте такжеAmnesty International: Турция возвращает мигрантов в Сирию и Ирак

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

В Гелдермалсене - городе с населением 27 тысяч человек близ Утрехта - планируют построить приют для 1,5 тысячи искателей убежища. Протест против этих планов стал крупнейшим проявлением антимигрантских настроений в Нидерландах с октября, когда хулиганы совершили нападение на убежище для сирийских беженцев.

Подобные акции протеста, которые перерастали в столкновения с полицией, происходили раньше и в других странах ЕС, в частности, в ФРГ, где произошли также и поджоги нескольких приютов. Германское правительство пообещало "жесткую реакцию" на ксенофобские нападения.

Вместе с тем Литва на этой неделе приняла первых четырех искателей убежища из Ирака в рамках плана Европейского Союза, который предусматривает перераспределение 160 тыс. мигрантов. Вильнюс согласился принять 1105 беженцев с Ближнего Востока. В прошлом году Литва приняла в целом 440 беженцев, прибывших Грузии, Афганистана и Украины.

Напомним, что кризис с беженцами будет одной из главных тем саммита Европейского Союза, который состоится сегодня в Брюсселе.