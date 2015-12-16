В КНДР приговорили к пожизненному заключению канадского пастора за любительскую видеосъемку

Об этом сообщило агентство Kyodo News.

Возглавлявшего корейскую пресвитерианскую церковь в Торонто пастора власти КНДР обвинили в преступлениях против государства. Иностранец, как считает обвинение, "оскорблял достоинство высшего руководства и призывал к свержению социального строя", причем делал это на своих религиозных собраниях за пределами Северной Кореи.

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Священник якобы вел любительскую видеосъемку во время более чем ста поездок по стране с 1997 года, а после выкладывал записи в Сеть, чем "содействовал враждебной политике США и южнокорейского режима".

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Лим Хен Су был арестован в январе этого года. Спустя полгода в пхеньянском СИЗО на пресс-конференции он признал свою вину.

Напомним, за последние годы в Северной Корее по обвинению в шпионаже были арестованы три южнокорейца. Их также приговорили к бессрочным исправительным работам.