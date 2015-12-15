В США вводят обязательную регистрацию беспилотников

Федеральные власти США намеренно ввели регистрацию перед рождественскими праздниками. Ожидается, что в этот период в стране будут проданы еще около 700 тысяч беспилотников. Об этом сообщает The New York Times.

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Теперь владельцы дронов обязаны будут сообщить свое имя, адрес и электронную почту в Федеральную авиационную администрацию. Чиновники считают, что нововведение сделает пользователей более ответственными.

Новое требование распространится на все беспилотные аппараты весом от 0,55 фунта до 55 фунтов (примерно от 250 граммов до 25 килограммов) – это почти все категории дронов, которыми пользуются американцы. Правила вступают в силу 21 декабря.

После процедуры пользователям будет необходимо наклеить специальные отметки на все свои аппараты, а во время полетов иметь при себе регистрационную карточку.

В свою очередь ритейлеры и сообщества владельцев уже успели заявить, что регистрационная пошлина в размере 5 долларов может навредить х бизнесу.

Отметим, необходимость регистрации беспилотных аппаратов возникла из-за их все более активного применения и связанных с этим рисков.