Демократия по-русски: Путин разрешил игнорировать решения международных судов

Об этом сообщает "Газета.Ru".

Ранее президент заявил, что считает важным вопрос предоставления конституционному суду возможности принимать решения по поводу деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в части, касающейся российского законодательства.

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Согласно закону, КС может дать возможность властям России отказаться от исполнения постановлений не только ЕСПЧ, но и любого межгосударственного органа по защите прав и свобод человека.

Дискуссии о превосходстве национального права над международным начались после решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа, после которого появились риски ареста российского имущества за рубежом в связи с присуждением крупных штрафов.