Возле российского консульства в сирийском Алеппо взорвали автомобиль - СМИ
14:32, 08 декабря 2015Мир
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Перед зданием консульства России в сирийском городе Алеппо подорвали заминированный автомобиль.
REUTERS
Об этом во вторник заявили информированные источники, передает FARS.
Отмечается, что происшествие произошло ночью.
"Пока нет никаких данных о возможных жертвах или личностях тех, кто стоит за взрывом", - добавил источник.
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Ранее УНИАН сообщал, что в Стамбуле к зданию консульства России приходили десятки человек, протестующие против российской военной кампании в Сирии. Как отмечается, собравшиеся требовали, чтобы Россия прекратила нанесение авиаударов по Сирии.
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