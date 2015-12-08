Возле российского консульства в сирийском Алеппо взорвали автомобиль - СМИ

Об этом во вторник заявили информированные источники, передает FARS.

Отмечается, что происшествие произошло ночью.

"Пока нет никаких данных о возможных жертвах или личностях тех, кто стоит за взрывом", - добавил источник.

Читайте такжеНа Филлипинах застрелены китайские дипломаты, ранен генконсул

Ранее УНИАН сообщал, что в Стамбуле к зданию консульства России приходили десятки человек, протестующие против российской военной кампании в Сирии. Как отмечается, собравшиеся требовали, чтобы Россия прекратила нанесение авиаударов по Сирии.