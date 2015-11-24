У консульства РФ в Стамбуле собираются десятки протестующих против российской кампании в Сирии

В Стамбуле у здания консульства России собираются десятки человек, которые протестуют против российской военной кампании в Сирии, передает телеканал SkyNews.

Как отмечается, собравшиеся требуют, чтобы Россия прекратила нанесение авиаударов по Сирии.

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Ранее сообщалось, что для охраны правопорядка после инцидента с российским Су-24 турецкий ОМОН окружил российское консульство в Стамбуле.