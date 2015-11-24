У консульства РФ в Стамбуле собираются десятки протестующих против российской кампании в Сирии
16:41, 24 ноября 2015Мир
6759 0
У консульства РФ в Стамбуле собираются десятки протестующих.
REUTERS
В Стамбуле у здания консульства России собираются десятки человек, которые протестуют против российской военной кампании в Сирии, передает телеканал SkyNews.
Как отмечается, собравшиеся требуют, чтобы Россия прекратила нанесение авиаударов по Сирии.
Читайте такжеТурция вызвала послов нескольких стран после крушения российского бомбардировщика
Ранее сообщалось, что для охраны правопорядка после инцидента с российским Су-24 турецкий ОМОН окружил российское консульство в Стамбуле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter