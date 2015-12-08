Сын Эрдогана отреагировал на обвинения в торговле нефтью с ИГИЛ

"Мы строим офисы в Стамбуле... Мы не ведем бизнес в Средиземноморье, в Сирии или Ираке", — сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает РБК.

"ИГ — это враг моей страны. ИГ — это позор. Оно выставляет мою веру в плохом виде. Они не представляют ислам, и я не считаю их мусульманами", — сказал Билал Эрдоган. Он отрицает, что занимается морскими грузоперевозками, но отметил, что у его компании есть контракт на постройку "речных танкеров" для российского клиента.

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Билал Эрдоган подчеркнул, что сам он не является оператором судов. Он также отверг предположения о том, что его брат Бурак мог заниматься транспортировкой нефти, поставляемой ИГ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что высшее руководство Турции и семья Эрдогана вовлечены в незаконную добычу и перевозку в Турцию сирийской и иракской нефти.

Напомним, подобные обвинения со стороны Москвы в адрес Анкары начали звучать после уничтожения российского Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.