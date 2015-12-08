Россия хочет использовать объекты на Кипре для сирийской операции против ИГ - СМИ

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на кипрское издание Сyprus Mail.

При этом издание приводит слова российского посла на Кипре Станислава Осадчего, который пояснил, что диалог ведется с Министерством иностранных дел Кипра.

"Я думаю, что мы найдем возможность получить доступ к этим объектам", - пояснил он, не уточнив, о каких именно объектах идет речь.

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Затем российский дипломат отметил, что официальная Москва в этом случае хотела бы иметь доступ "к тем же объектам, что и Франция и ФРГ".

"Я надеюсь, что в скором времени мы заключим соглашение", - добавил он.

Как пишет Cyprus Mail, сейчас Франция и Германия используют кипрскую авиабазу в Пафосе для заправки своих военных самолетов и для их технического обслуживания. Также данная база может быть использована в рамках операций по эвакуации людей. При этом автор материала отмечает, что военные корабли РФ используют порт Лимассола для заправки горючим.

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Ранее УНИАН сообщал, что с просьбой к президенту Кипра Никосу Анастасиадису разместить российскую военную базу на острове обратился глава Кипрского православного правозащитного центра Мариус Фотиу и активисты движения. Также организация в поддержку своей инициативы запускает сбор подписей среди сограждан.