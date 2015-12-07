Экс-президент США вылечился от рака мозга

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал NBC.

91-летний политик сделал заявление в воскресной школе баптистской церкви в городе Плейнс, в штате Джорджия, где он преподает.

«После прохождения МРТ на этой неделе врачи мне сказали, что не нашли у меня следов рака. За меня молились многие люди, и я ценю это», — сказал Картер.

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Информацию об отсутствии признаков болезни подтвердили в Центре Картера — некоммерческой организации, которую 39-й президент США основал после окончания своего срока пребывания в Белом доме. В центре добавили, что Картер продолжит проходить регулярную трехнедельную иммунотерапию.

В августе Картер сообщил, что страдает тяжелым онкологическим заболеванием. Во время хирургической операции медики обнаружили у него рак печени и метастазы, которые разрослись по всем жизненно важным органам. В мозгу врачи обнаружили четыре очага меланомы.