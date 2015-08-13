У экс-президента США обнаружен рак печени
02:31, 13 августа 2015Мир
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У бывшего президента США Джимми Картера обнаружен рак печени.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте экс-президента, передает Новое Время.
Отмечается, что рак печени был обнаружен у него при обследовании на прошлой неделе.
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90-летний Картер будет проходить лечение в медицинском центре, который находится в его родном штате Джорджия.
Сообщается также, что Джимми Картер является вторым по возрасту президентом США, после Джорджа Буша-старшего, которому 91 год.
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