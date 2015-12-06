Иран: попытки убрать Асада находятся за "красной чертой"

Вмешательство внешних сил в судьбу сирийского лидера находятся за "красной чертой", которую Иран не позволит переступить, заявил Али Акбар Велаяти, советник по вопросам внешней политики иранского лидера аятоллы Хаменеи, передает Би-би-си. "Его избрал сирийский народ, и никто за пределами Сирии не должен за него решать", - заявил Али Акбар Велаяти, влиятельный иранский политик, в 1981-1997 годах занимавший пост министра иностранных дел Ирана.

Читайте такжеАсад рассказал, когда появится возможность поменять власть в СирииСудьба Башара Асада является главным камнем преткновения для мировых держав, пытающихся найти выход из сирийского кризиса. Иран и Россия хотят, чтобы он оставался у власти до проведения выборов, а Запад и арабские страны считают, что он должен уйти с поста президента немедленно.

По мнению западных союзников и арабских стран, нахождение у власти в Дамаске Башара Асада, не имеющего поддержки большинства сирийцев и запятнавшего себя массовыми убийствами тысяч политических оппонентов, лишь продлевает кровопролитный сирийский конфликт.

Али Акбар Велаяти также отметил, что Иран постарается посодействовать уменьшению напряженности в отношениях между Россией и Турцией. "Нет ничего хорошего в росте напряженности в регионе. Нам не следует вставать на чью-либо сторону, но мы должны снизить напряженность между этими двумя странами", - добавил он.

Между тем сам Башар Асад назвал британские авиаудары по позициям "Исламского государства" в Сирии незаконными. В интервью британской газете Sunday Times он сказал, что авианалеты приведут всего лишь к дальнейшему распространению того, что он назвал "раковой опухолью терроризма".

Он противопоставил британский подход действиям России, которая начала военные действия своей авиации в Сирии в сентябре. По словам Башара Асада, своими действиями Москва защищает Европу.

Вашингтон, Турция и арабские страны неоднократно обращали внимание на то, что российская авиация наносит удары не столько по "Исламскому государству", сколько по местам расположения оппозиции режиму Башара Асада.