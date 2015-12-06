Асад назвал незаконными авиаудары Британии в Сирии

Он считает, что авианалеты приведут всего лишь к дальнейшему распространению того, что он назвал "раковой опухолью терроризма", передает Би-би-си со ссылкой на британскую газету Sunday Times.

Он противопоставил британский подход действиям России, которая начала военные действия своей авиации в Сирии в сентябре. По словам Асада, своими действиями Москва защищает Европу.

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