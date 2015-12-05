Российские бомбардировщики облетели принадлежащий США остров Гуам - СМИ

Российские стратегические бомбардировщики совершили облет принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане, где расположены крупные базы ВВС и ВМС.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой The Washington Free Beacon.

По словам майора армии США Дэйва Истберна, 25 ноября два российских самолета пролетели в районе острова, оставаясь при этом в международном воздушном пространстве.

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До этого визиты российских ВВС, по данным американцев, были зафиксированы 12 февраля 2013 года, а также 12 ноября и 13 декабря 2014-го. Во время первого инцидента на перехват были подняты самолеты США.

Истберн отказался уточнить тип российских бомбардировщиков. Он добавил, что эти полеты не нарушили воздушное пространство США вокруг острова.

В свою очередь другие чиновники сообщили, что этими самолетами были Ту-95, способные нести ядерное оружие — по натовской классификации «Медведь-H».

Еще один источник добавил, что до подлета к Гуаму на перехват бомбардировщиков были подняты японские истребители.