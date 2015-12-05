В России депутата застрелили в собственном доме - СМИ

Депутат парламента Кабардино-Балкарии (КБР), врач-хирург Хадис Боттаев в субботу ночью был застрелен у себя дома, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

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"Известный врач, глава Республиканской клинической больницы Хадис Боттаев этой ночью застрелен у себя дома", - сказал источник.

Боттаев долгое время возглавлял Клиническую больницу №2 города Нальчика. Недавно он возглавил Республиканскую клиническую больницу. Прошлой осенью Боттаев был избран депутатом парламента Кабардино-Балкарской Республики.