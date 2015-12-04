Воевавшего за "Талибан" россиянина приговорили к пожизненному сроку в США

Суд американского штата Виргиния приговорил советского дезертира Ирека Хамидуллина к пожизненному сроку и дополнительным 30 годам тюремного заключения за участие в нападениях на американские и афганские войска в составе подразделений движения «Талибан», сообщает Дождь со ссылкой на сообщение Минюста США.

55-летний уроженец Набережных Челнов, которого называют россиянином, дезертировал из советского контингента в Афганистане еще в начале 80-х годов. После этого бывший танкист в составе боевой группы талибов принимал участие в нападениях на войска коалиции.

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Хамидуллин был ранен во время «хорошо спланированного, преднамеренного и умышленного нападения» на контрольно-пропуской пункт в провинции Хост в 2009 году. Также его называют «харизматичным проповедником радикальных взглядов», участвовавшим в наборе добровольцев в ряды «Талибана».

Бывший офицер советской армии стал первым иностранцем, доставленным на территорию США для суда по делу о терроризме. Сам Хамидуллин отказался в суде приводить доводы в свою защиту.