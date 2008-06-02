ООН признала Балканы самым спокойным местом в Европе

Бюро ООН по борьбе с наркоторговлей и преступностью (Office on Drugs and Crime - UNODC) 29 мая представило доклад, в котором Балканы признаны самым спокойным местом в Европе.

По мнению авторов доклада, уровень преступности в десяти балканских государствах Албании, Боснии-Герцеговине, Хорватии, Македонии, Молдавии, Болгарии, Черногории, Сербии и Косово ниже, чем в Западной Европе.

Как заявил глава бюро Антонио Мария Коста (Antonio Maria Costa), порочный круг 1990 годов, когда политическая нестабильность способствовала росту преступности, а преступность порождала нестабильность, преодолен.

Тем не менее, авторы доклада признают, что Балканы, несмотря на обретенную стабильность, все еще остаются в уязвимом положении. Главную угрозу представляет организованная преступность, связь криминальных группировок с властью, торговля наркотиками, людьми и оружием.

Балканские государства продолжают оставаться транзитным пунктом для поставок героина в западную Европу. При этом отмечается, что объем наркоторговли превышает суммарный доход нескольких балканских государств.

Лента.ру