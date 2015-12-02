Турция примет ответные меры, если Россия не изменит свое поведение - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности ответить на действия России в отношении Турции, передает РБК.

«Мы не вели себя эмоционально и не будем этого делать. У нас нет желания​ обострять эту напряженность. Мы будем действовать дипломатическим методом. Если Россия продолжит так же себя вести, мы начнем в ответ принимать свои меры. Мы с сожалением наблюдаем за непропорциональной реакцией России», - сказал Эрдоган.

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Как сообщал УНИАН, ранее Эрдоган опроверг заявления о причастности к нефтяному бизнесу «Исламского государства», которые прозвучали от представителей Минобороны России. Пр этом он снова повторил свое обещание уйти в отставку, если информация подтвердится.