Турция примет ответные меры, если Россия не изменит свое поведение - Эрдоган
Турция примет ответные меры против России, если она свою линию по введению санкций в ответ на сбитый бомбардировщик Су-24, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, назвав реакцию России непропорциональной.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности ответить на действия России в отношении Турции, передает РБК.
«Мы не вели себя эмоционально и не будем этого делать. У нас нет желания обострять эту напряженность. Мы будем действовать дипломатическим методом. Если Россия продолжит так же себя вести, мы начнем в ответ принимать свои меры. Мы с сожалением наблюдаем за непропорциональной реакцией России», - сказал Эрдоган.
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Как сообщал УНИАН, ранее Эрдоган опроверг заявления о причастности к нефтяному бизнесу «Исламского государства», которые прозвучали от представителей Минобороны России. Пр этом он снова повторил свое обещание уйти в отставку, если информация подтвердится.