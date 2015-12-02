Террорист ИГИЛ взорвал сам себя снарядом от РПГ - The Mirror (видео)

Британское издание The Mirror опубликовало видеоролик, на котором предполагаемый боевик террористической группировки "Исламское государство" подорвался, пытаясь выстрелить из РПГ.

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На записи видно, как одетый в черное мужчина сидит на корточках и держит ручной противотанковый гранатомет. Впоследствии боевик поднимается на ноги и направляет оружие в сторону стены. После того, как он целится, раздается взрыв, а комната заполняется дымом.

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Пока неизвестно, в какой стране снят ролик и когда именно.

Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетними.