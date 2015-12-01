В КНДР заявили, что у них нет ни одного больного СПИДом

Об этом сообщает ТАСС.

"Во многих странах мира ведется упорная борьба по предотвращению распространения волны СПИДа - проблемы, решение которой имеет особо важное значение для государственного развития. В то же время, в КНДР не выявлено ни одного человека, страдающего от этого заболевания", - говорится в редакционном материале агентства, посвященном всемирному Дню борьбы со СПИДом, отмечаемому 1 декабря.

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"В нашей стране создана наиболее совершенная социалистическая система здравоохранения, благодаря которой мы смогли обеспечить здоровье нации", - сообщает ЦТАК. Агентство отмечает, что северокорейские власти будут и впредь "постоянно активно бороться за жизнь и здоровье жителей республики, контролируя ситуацию в области здравоохранения путем соответствующей проверки".

1 декабря ООН проводит Всемирный день борьбы со СПИДом, учрежденный в 1988 году. По данным ООН, в мире насчитывается 34 млн больных ВИЧ/СПИД. С 1984 года, когда был открыт вирус, от него скончались более 35 млн человек.