В Лондоне люди вышли на улицу с протестом против операции в Сирии

В акции, организованной движением Stop The War, приняли участие несколько тысяч человек. По итогам мероприятия они передали в канцелярию премьер-министра Дэвида Кэмерона открытое письмо с просьбой отказаться от проведения такой операции, сообщает Русская служба ВВС.

Среди подписавших письмо значились, в частности, режиссер Кен Лоуч, комик Фрэнки Бойл и актер Марк Райланс.

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Перед собравшимися также выступила "теневой" министр международного развития Дайан Эбботт. По ее словам, премьер не сумел внятно обосновать необходимость участия в бомбардировках Сирии и подобная операция вряд ли сможет принести стране мир.

Аналогичные акции, но меньшего масштаба прошли еще в нескольких британских городах. В их числе Манчестер, Ковентри, Бристоль и Суонси.