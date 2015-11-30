На Эйфелеву башню не пускают посетителей
Эйфелева башня в середине дня перестала принимать посетителей. Это произошло уже второй раз за период после серии терактов, произошедших во французской столице 13 ноября.
Как сообщило Общество эксплуатации Эйфелевой башни, "для обеспечения должного уровня безопасности оказалось не достаточным того усиления, которое выделила префектура полиции города, а также дополнительных работников охраны, предоставленных самой компанией", передает ТАСС.
Читайте такжеЭйфелева башня закрылась из-за карманников
Как неоднократно подчеркивали специалисты по борьбе с терроризмом, Эйфелева башня внесена целым рядом организаций экстремистов в списки основных потенциальных целей для нанесения ударов.
По этой причине у подножия башни постоянно дежурит несколько машин полиции, ходят военные патрули. На этажах башни немало агентов охраны в штатском.
Ежегодно башню Эйфеля посещает не менее 7 млн человек.