На Эйфелеву башню не пускают посетителей

Как сообщило Общество эксплуатации Эйфелевой башни, "для обеспечения должного уровня безопасности оказалось не достаточным того усиления, которое выделила префектура полиции города, а также дополнительных работников охраны, предоставленных самой компанией", передает ТАСС.

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Как неоднократно подчеркивали специалисты по борьбе с терроризмом, Эйфелева башня внесена целым рядом организаций экстремистов в списки основных потенциальных целей для нанесения ударов.

По этой причине у подножия башни постоянно дежурит несколько машин полиции, ходят военные патрули. На этажах башни немало агентов охраны в штатском.

Ежегодно башню Эйфеля посещает не менее 7 млн человек.