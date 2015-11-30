На Эйфелеву башню не пускают посетителей

16:23, 30 ноября 2015
Мир
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Эйфелева башня  в середине дня перестала принимать посетителей. Это произошло уже второй раз за период после серии терактов, произошедших во французской столице 13 ноября.

Эйфелева башня / Flickr.com, Alex Lecea

Как сообщило Общество эксплуатации Эйфелевой башни, "для обеспечения должного уровня безопасности оказалось не достаточным того усиления, которое выделила префектура полиции города, а также дополнительных работников охраны, предоставленных самой компанией", передает ТАСС.

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Как неоднократно подчеркивали специалисты по борьбе с терроризмом, Эйфелева башня внесена целым рядом организаций экстремистов в списки основных потенциальных целей для нанесения ударов.

По этой причине у подножия башни постоянно дежурит несколько машин полиции, ходят военные патрули. На этажах башни немало агентов охраны в штатском.

Ежегодно башню Эйфеля посещает не менее 7 млн человек.

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