Reuters: Полиция Франции эвакуировала людей в районе возле Эйфелевой башни

Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, отмечается, что наряды полицейского спецназа прибыли к гостинице Pullman, расположенной вблизи.

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При этом стоит отметить, что закрыта близлежащая станция метро.

Позже ТАСС сообщил, что тревога близ Эйфелевой башни оказалась ложной.

Как сообщили очевидцы, ранее по сигналу тревоги в гостинцу Pullman, расположенную по соседству с Эйфелевой башней, прибыло подразделение французского спецназа.

"В первые моменты наблюдались признаки паники. Были слышны хлопки, похожие на выстрелы. Расположенные поблизости рестораны в срочном порядке были закрыты", - сообщили местные жители.

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Вместе с тем сотрудники полиции подчеркнули, что "тревога оказалась ложной".

В настоящий момент ситуация полностью вернулась в нормальное русло. Машины полиции и спецназа покинули место событий. В отеле обстановка спокойная. Вместе с тем ближайшая станция метро по-прежнему закрыта.