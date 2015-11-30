ЕС продолжит работу над решением палестино-израильского конфликта

Об этом заявила представитель Евросоюза Майя Косьянчич во время ежедневного брифинга в Брюсселе, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. Она рассказала, что высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини встретилась с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и заявила, что ЕС и впредь будет выполнять свою роль в ближневосточном мирном процессе.

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"Отношения между ЕС и Израиль хорошие, широкие и глубокие, и так будет и впредь", - сказала Майя Косьянчич.

"Когда дело доходит до мирного процесса на Ближнем Востоке, ЕС и в дальнейшем работать над урегулированием этой проблемы в рамках квартета (ЕС, ООН, США и РФ. – Ред.) с нашими партнерами и с обеими сторонами, поскольку в интересах международного сообщества является мир на Ближнем Востоке", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль прекращает контакты с органами Евросоюза, привлеченным к мирным переговорам с палестинцами после того, как ЕС начал требуют маркировки экспортной продукции израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.