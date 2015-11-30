СМИ: У берегов Сирии за крейсером "Москва" следят турецкие подлодки

Об этом сообщает Vladtime.

При этом было отмечено, что в настоящее время крейсер выполняет задачу по прикрытию с моря российской авиационной базы «Хмеймим», которая находится в сирийском городе Латакия.

В то же время, как сообщают Turkishnavy, ссылаясь на генеральный штаб Турции, в восточной части Средиземного моря в режиме патрулирования находятся две дизельные подводные лодки «Буракреис» и «Долунай», причём, как отмечается, «Долунай» вышла в море 11 ноября, а «Буракреис» - 7 ноября.

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«Предупреждаем средиземноморские и черноморские страны о том, что цели, которые представляют для российской армии потенциальную опасность, будут уничтожаться», - заявил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской, отметив то немаловажное обстоятельство, что операция возмездия в Сирии, выполняемая подразделениями ВКС Росии, прикрывается надежно.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Сирийские повстанцы утверждают, что катапультировавшиеся пилоты Су-24 были застрелены в воздухе, когда спускались с парашютами. По их словам, оба пилота были обнаружены уже погибшими.