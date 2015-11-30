СМИ: Гоа исключен из списка безопасных направлений для туристов из России

Об этом пишет Sputnik со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Данное решение принято, среди прочего, в связи с ростом негативных инцидентов, в том числе конфликтов между российскими туристами и местным населением.

Отмечается, что в 2013 году Гоа посетили около 250 тысяч россиян, что составило почти 50% от всех иностранных туристов, отдыхавших в штате.

Это решение последовало после запрета на посещение Египта и Турции, которые ввели российские власти.

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По словам источника, решение не связано с террористической угрозой, а основано на ряде факторов, в т.ч. проблемами с внутренней безопасностью и ростом стоимости путевок на курорт.

Отмечается, что в связи с ростом курса рубля количество россиян, посетивших Гоа, сократилось вдвое. При этом, чтобы заменить Египет и Турцию, население РФ предпочтет для отдыха такие страны, как Кубу, Китай и Вьетнам.

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