Кэмерон и Туск в переговорах об условиях членства Великобритании в ЕС достигли прогресса - СМИ
Премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону удалось достичь прогресса на переговорах с главой Европейского совета Дональдом Туском, посвященных пересмотру условий членства королевства в ЕС.
Об этом вечером в воскресенье сообщили в канцелярии главы британского правительства, передает ТАСС.
"Они (Кэмерон и Туск) выразили единое мнение относительно успешности продолжающихся переговоров. Хотя одни аспекты и вызывают больше вопросов нежели другие, мы будем и дальше обсуждать их с другими государствами-членами, чтобы найти соответствующие решения и договориться о реформах во всех четырех направлениях, обозначенных премьером в письме главе Европейского совета", - говорится в заявлении.
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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об официальном начале переговоров об изменении условий членства страны в Евросоюзе. Он сообщил, что направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с требованиями.
Напомним, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что выход страны из Европейского союза является «не только вопросом рабочих мест и торговли, но и вопросом национальной безопасности». Отмечается, что Великобритания требует больше полномочий, позволяющих «блокировать» европейские законы и избегать вмешательства в британскую торговлю. Она также хочет наложить ограничения на выдачу пособий мигрантам.