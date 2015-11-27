Папа посетил трущобы Найроби и раскритиковал богачей

Тысячи людей собрались на улицах, чтобы увидеть понтифика, который проехал на автомобиле по одному из беднейших районов Найроби - Кангеми, в котором проживает около 50 тысяч людей, не имеющих даже базовых средств гигиены.

Папа призвал к улучшению условий жизни в этом районе и развитию инфраструктуры - в частности, строительству школ и проведению водопроводов с питьевой водой.

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По словам Франциска, те, кто дорвался до власти и богатства, эгоистично тратят свои средства, в то время как большинство населения вынуждено жить на загрязненных и заброшенных окраинах.

"Я здесь, потому что я хочу, чтобы вы знали, что я неравнодушен к вашим радостям и надеждам, к вашим трудностям и горю", - сказал папа.

Накануне тысячи кенийцев пришли на богослужение Папы Римского, что произошло в университетском кампусе Найроби.

Кения - первая остановка понтифика в его трехдневном туре Африкой. Далее Папа посетит Уганду, а в воскресенье отправится в ЦАР.