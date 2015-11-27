Куба и ЕС в начале декабря в Брюсселе проведут переговоры по двустороннему договору - СМИ
Представители Кубы и Европейского союза (ЕС) 1 и 2 декабря в Брюсселе проведут шестой раунд переговоров по Договору о политическом диалоге и сотрудничестве.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел островного государства.
Согласно распространенному в Гаване документу, председательствовать на встрече будут заместитель генерального секретаря по экономическим и глобальным вопросам Европейской службы внешнеполитической деятельности в комиссии по международным делам Европарламента Кристиан Леффлер и заместитель министра иностранных дел Кубы Абелардо Морено.
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Переговоры начались в 2014 году после того, как Совет министров иностранных дел ЕС 10 февраля 2014 года принял решение пригласить Кубу к началу переговорного процесса. В этом диалоге, который открыл новый конструктивный этап в отношениях между сторонами, Куба выразила стремление продвигаться вперед на основе принципов равенства и взаимоуважения, одобренных в 2008 году, когда был восстановлен политический диалог и сотрудничество, говорится в сообщении МИД.
В декабре 1996 года по инициативе тогдашнего председателя правительства Испании Хосе Марии Аснара Европейский союз принял действующую до сих пор так называемую общую позицию по отношению к Кубе и начал применять ограничительную политику, которая связывает диалог с островом с достижениями в области прав и свобод человека.
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В апреле прошлого года Куба и ЕС приступили к переговорам с целью заключения соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве, который предполагает окончание этой политики. Предыдущие раунды прошли в конструктивной обстановке. Первый, третий и пятый раунд состоялись в Гаване, второй и четвертый - в Брюсселе.