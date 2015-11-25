Военные США признали удар по больнице в Кундузе трагической ошибкой

Об этом заявил командующий силами США в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл, передает Би-би-си. В ходе проведенного американскими военными расследования выяснилось, что экипаж самолета принял больницу за захваченное талибами здание Национального директората безопасности Афганистана. Как установили следователи, ни экипаж проводившего бомбардировку самолета, ни командир, одобривший ее проведение, не знали, что удар будет нанесен по гражданскому объекту.

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Напомним, в результате авиаудара погибли по меньшей мере 30 человек.

Кроме того, больница "Врачей без границ" не была обозначена на картах ВВС США как гражданский объект. Как говорится в отчете следователей, "Врачи без границ" передавили координаты своей больницы военным, но информация не была своевременно доведена до пилотов и одобрившего авиаудар офицера на земле.

По словам генерала Кэмпбелла, расследование пришло к выводу, что ошибки можно было избежать. "Это была трагическая ошибка", - резюмировал он.

ВВС США совершили авианалет на больницу в Кундузе в начале октября. Самолет обстреливал госпиталь примерно в течение получаса.

"Врачи без границ" потребовали провести независимое международное расследование инцидента, который представитель организации охарактеризовал как военное преступление. "Совершенно недостаточно полагаться на внутреннее расследование стороны, которая сама вовлечена в конфликт" - заявил генеральный директор организации Кристофер Стоукс.