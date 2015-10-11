США выплатят компенсации семьям жертв авиаудара в Кундузе

02:03, 11 октября 2015
Мир
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Пентагон намерен выплатить компенсации семьям погибших в больнице в афганском городе Кундузе, по ошибке обстрелянной силами Соединенных Штатов.

REUTERS

Об этом заявил представитель Пентагона, добавив, что США заплатят за ремонт госпиталя, передает Би-би-си.

"Министерство обороны США считает важным справиться с последствиями трагического инцидента в больнице "Врачей без границ" в Кундузе в Афганистане", - отметил он.

"Миссия США в Афганистане (USFOR-A) имеет возможность выплатить компенсации и оплатить ремонт больницы. USFOR-A будет работать с пострадавшими, чтобы определить достойные выплаты", - заявили в минобороны США.

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Ранее командующий американских силами США в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл заявил, что авианалет на больницу в городе Кундуз был по ошибке проведен после запроса афганских военных, которые сообщили об обстреле со стороны талибов и попросили помощи у военных США.

По словам Кэмпбелла, американские военные не могли совершить налет на больницу намеренно.

В среду президент США Барак Обама принес извинения благотворительной организации "Врачи без границ" (MSF) за обстрел силами больницы, в результате которого погибли 22 человека.

Представители "Врачей без границ" в свою очередь потребовали, чтобы расследование авианалета на афганскую больницу проводила Международная гуманитарная комиссия по установлению фактов, поскольку организация не может полагаться на расследование, которое проведет США, НАТО или афганские военные.

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