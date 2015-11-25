Убрать сумасшедших от штурвала

Мир начал двигаться по спирали падающего штурмовика. У каждой стороны ближневосточного конфликта свои аргументы, свои обиды и мотивация необходимости уничтожения противника. У путинской России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Башара Асада, курдов, сирийской оппозиции, ISIS, Франции и многих других. И никто не готов отступить, кроме Обамы, привыкшего при малейшей опасности прятать голову в песок. И нет цены, которую они не готовы заплатить. А платят жизнями других людей. У них еще остается иллюзия, что свои головы находятся в безопасности.

Интересно, смогут ли те немногие русские, которые переживут Третью мировую войну, объяснить потомкам ее причины?

Именно так 101 год назад начиналась Первая мировая война. Тогда в результате погибли более 22 миллионов человек, 55 миллионов были покалечены, с карты мира исчезли четыре империи – Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская.

Интересно, смогут ли те немногие русские, которые переживут Третью мировую войну, объяснить потомкам ее причины?

Путин приказал армии своих подчиненных забрать у Украины Крым. Число жертв операции исчислялось единицами. Мир это проглотил. Свой Мордор аплодировал, подняв рейтинг вождя до небес. Затем русские организовали и профинансировали карательную операцию в украинском Донбассе. Число жертв увеличилось до десятка тысяч, включая пассажиров сбитого русскими малайзийского Боинга, к которым добавились беды полутора миллионов крымских и донбасских беженцев. Мир почесал затылок и вновь проглотил. Обама, грозно сверкнув глазами, вновь призвал к спокойствию.

И обратите внимание на динамику: еще позавчера речь шла о разрыве отношений России и ее граждан с выдуманной кремлевскими пропагандистами «жидо-бандеровской» Украиной (за ценой не постоим, ведь крымнаш!), затем о временном уходе русских из недружественного Египта (фигня, Турция наш родной летний дом!), вчера – о массовом исходе с привычных турецких пляжей (зато на Валдае такие закаты!), а сегодня речь идет о существовании человеческой цивилизации.

Возможно, впервые в истории боевой самолет страны блока НАТО сбил вторгшийся на территорию члена этого самого блока российский штурмовик Су-24.

Путин и его офицеры по привычке решили, что их «шалости», как всегда, сойдут с рук. Не сошли. Поэтому такой шок.

До этого турки в течение полутора месяцев делали многочисленные «турецкие предупреждения» русским летчикам, прилетевшим за тысячу километров от родной земли защищать «колыбель христианства». Видать, в этом пустынном месте у русских чесотка. И нет для русского человека более важной задачи, чем освободить эту колыбель от варваров.

Путин и его офицеры по привычке решили, что их «шалости», как всегда, сойдут с рук. Не сошли. Поэтому такой шок. Как у властителей Кремля, так и жителей других близких и далеких земель.

Как там прокомментировал возможные последствия вчерашней трагедии для российско-турецких отношений премьер РФ Дмитрий Медведев? «Подорваны долгие добрососедские отношения между Россией и Турцией, в том числе, в экономике и гуманитарной сфере. Этот ущерб будет трудно восполнить. Его прямым следствием может стать отказ от целого ряда важных совместных проектов и потеря турецкими компаниями своих позиций на российском рынке», - сказал глава правительства России, отправившей в среду к границе с Турцией комплекс противовоздушной обороны С-400.

Как вы думаете, чьи самолеты собираются сбивать в сирийском небе русские? У ISIS, против которой, по официальной версии российской пропаганды эта война, авиации нет.

Поэтому так высока вероятность того, что за первыми сбитыми штурмовиком и вертолетом последуют другие и с разных сторон. И участники конфликта начнут мочить друг друга «по сортирам», изливая на нас потоки традиционной лжи.

У меня есть глубокие сомнения в здравомыслии русского вождя и способности мира остановить его и подобных ему негодяев. И нет сомнения в том, что русское общество, подарившее в свое время цивилизации таких гуманистов, как Достоевский, Толстой и Чехов, не контролирует и не влияет на свою власть. С той стороны миру, к сожалению, ждать нечего.

Поэтому у многих людей Планеты Земля и возникло ощущение, что если у какого-то подонка с ядерным чемоданчиком возникнет желание бросить наш общий лайнер в пике, то это может получиться.

Юрий Куликов