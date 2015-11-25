Путин: наши граждане в Турции могут подвергаться значительной опасности

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Путин прокомментировал журналистам вчерашнее предостережение российского МИД, не рекомендовавшего россиянам посещать Турцию.

Читайте такжеПрезидент Турции заявил, что не хочет ухудшения отношений с Россией

"Что ж поделать? После таких трагических событий, как уничтожение нашего самолета и гибель летчика, это вынужденная мера. И МИД правильно делает, что предупреждает наших граждан об опасности", - сказал он.

Кроме того, по словам Путина, после вчерашних событий "мы не можем исключить каких-то других инцидентов".

Читайте такжеВ Госдуме заявили, что Россия может отозвать посла из Турции

"И если они произойдут, мы так или иначе должны будем на это реагировать. И наши граждане, находящиеся в Турции, конечно, могут подвергаться значительной опасности, и МИД обязан об этом сказать", - заявил Путин.