Путин: наши граждане в Турции могут подвергаться значительной опасности
Президент России Владимир Путин предостерег россиян от поездок в Турцию и допустил возникновение новых инцидентов после сбития Турцией российского бомбардировщика Су-24.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Путин прокомментировал журналистам вчерашнее предостережение российского МИД, не рекомендовавшего россиянам посещать Турцию.
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"Что ж поделать? После таких трагических событий, как уничтожение нашего самолета и гибель летчика, это вынужденная мера. И МИД правильно делает, что предупреждает наших граждан об опасности", - сказал он.
Кроме того, по словам Путина, после вчерашних событий "мы не можем исключить каких-то других инцидентов".
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"И если они произойдут, мы так или иначе должны будем на это реагировать. И наши граждане, находящиеся в Турции, конечно, могут подвергаться значительной опасности, и МИД обязан об этом сказать", - заявил Путин.