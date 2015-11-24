В ООН сделали заявление по сбитому российскому Су-24

По словами Фаузи, "инцидент с российским военным самолетом может осложнить ситуацию по борьбе с терроризмом в Сирии", сообщает РИА Новости.

"Я в курсе, что российский самолет, как сообщается в СМИ, сбитый Турцией, может осложнить ситуацию", - сказал Фаузи.

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Он напомнил, что СБ ООН принял резолюцию по борьбе с терроризмом, но такая борьба должна осуществляться с соблюдением всех правочеловеческих норм и основываться на законе и защите прав человека.

Как сообщал УНИАН, на границе с Турцией сбит Су-24 российской авиагруппы.