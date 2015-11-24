МИД Германии: связанные с аннексией Крыма санкции в отношении РФ будут продлены

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Эти санкции совершенно определенно остаются в силе и будут продлены", - заявил пресс-секретарь немецкого МИДа Мартин Шефер (Martin Schäfer) в понедельник, 23 ноября, в Берлине.

"Если какие-то санкции и будут обсуждаться, то дискуссия коснется штрафных мер, принятых в связи с политикой России на востоке Украины", - отметил он.

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Шефер предположил, что 28 стран-членов ЕС могут по-разному воспринимать конфликт вокруг Украины и представить различные результаты анализа этой ситуации. Тем не менее, не позднее конца января 2016 года страны Евросоюза должны прийти к общему знаменателю в своих представлениях о прогрессе в деле реализации Минских соглашений и политическом урегулировании конфликта в Донбассе, а затем сделать из этого политические выводы, сказал представитель министерства иностранных дел Германии.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Германии назвали подрыв опор линий электропередач, питающих оккупированный Крым, "преступным актом". Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мартин Шефер, в частности, подчеркнул, что политический конфликт не должен влиять на качество жизни жителей. Он добавил, что правительство Германии ожидает, что энергоснабжение полуострова будет восстановлено и что подобные инциденты не повторятся.