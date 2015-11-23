У Меркель отреагировали на прекращение электроснабжения оккупированного Крыма

Об этом сообщает DW.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мартин Шефер, в частности, подчеркнул, что политический конфликт не должен влиять на качество жизни жителей. Он добавил, что правительство Германии ожидает, что энергоснабжение полуострова будет восстановлено и что подобные инциденты не повторятся.

Кроме того, Шефер призвал Киев провести расследование подрыва опор линий электропередач.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

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23 ноября в «Укрэнерго» заявили, что отключение линий электропередач в направлении оккупированного Крыма, которое произошло из-за повреждения, не привело к проблемам с энергообеспечением районов Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.