Россия намерена наращивать динамику торговых связей с Ираном - президент РФ
Россия намерена наращивать динамику торговых связей с Ираном, уделять внимание диверсификации связей, шире используя нацвалюты во взаиморасчетах.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.
"Видели, только что был подписан солидный пакет документов, который призван стимулировать взаимодействие в самых разных областях. Мы намерены наращивать динамику наших торговых связей. Будем уделять необходимое внимание диверсификации товарной номенклатуры, шире использовать национальные валюты во взаиморасчетах", — сказал глава государства по итогам российско-иранских переговоров.
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Ранее УНИАН сообщал, что Москва начала поставлять Тегерану ракетные комплексы С-300.
Напомним, в понедельник, 23 ноября, президент России Владимир Путин впервые за 8 лет посетил Иран, где встречается с духовным лидером страны Али Хаменеи. Также у российского президента запланирована встреча с иранским коллегой Хасаном Роухани.
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Ранее министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан заявлял, что страна рассчитывает получить российские ракетные комплексы до конца года. При этом министр отметил, что Иран приобрел "столько С-300, сколько это необходимо".