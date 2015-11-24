Россия намерена наращивать динамику торговых связей с Ираном - президент РФ

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Видели, только что был подписан солидный пакет документов, который призван стимулировать взаимодействие в самых разных областях. Мы намерены наращивать динамику наших торговых связей. Будем уделять необходимое внимание диверсификации товарной номенклатуры, шире использовать национальные валюты во взаиморасчетах", — сказал глава государства по итогам российско-иранских переговоров.

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Ранее УНИАН сообщал, что Москва начала поставлять Тегерану ракетные комплексы С-300.

Напомним, в понедельник, 23 ноября, президент России Владимир Путин впервые за 8 лет посетил Иран, где встречается с духовным лидером страны Али Хаменеи. Также у российского президента запланирована встреча с иранским коллегой Хасаном Роухани.

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Ранее министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан заявлял, что страна рассчитывает получить российские ракетные комплексы до конца года. При этом министр отметил, что Иран приобрел "столько С-300, сколько это необходимо".