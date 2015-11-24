Истребители с французского авианосца нанесли первые удары по позициям ИГ в Сирии

Об этом сообщили в понедельник вечером в министерстве обороны Франции, передает ТАСС.

Как отметили в оборонном ведомстве, целью боевого вылета стали инфраструктурные объекты, принадлежащие ИГ и расположенные в районе города Ракка на северо-востоке Сирии. "Было задействовано два самолета Mirage 2000 военно-воздушных сил с передовой авиабазы в Иордании. Одновременно с авианосца "Шарль де Голль" к операции присоединились четыре истребителя Rafale Marine", - указано в заявлении минобороны.

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В результате воздушной атаки по позициям боевиков в Ракке ударам подверглись, в частности, "командный пункт, зона стоянки автомобилей и ремонтные мастерские". "Все намеченные цели были уничтожены. Удар по этому объекту позволяет снизить возможности ИГ в плане передвижения и командования", - отметили в министерстве.

Ранее в понедельник первый удар французской палубной авиации был нанесен по объектам ИГ на территории Ирака. Как сообщил начальник главного штаба ВС Франции генерал Пьер де Вилье, удары наносились по городам Мосул и Рамади.

Как сообщал УНИАН, авианосец "Шарль де Голль" с понедельника, 23 ноября, будет принимать участие в военной операции против "Исламского государства".

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан утверждает, что целью операции является тотальное уничтожение "Исламского государства". Основные цели французской авиации – это фактическая столица ИГ Мосул, один из важнейших центров террористов Ракка, а также месторождения нефти, добыча которой контролируется боевиками.