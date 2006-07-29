Польский президент хочет восстановить смертную казнь по всей Европе

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ поклялся в пятницу развернуть кампанию за возвращение смертной казни в уголовные кодексы стран Евросоюза, передает агентство Reuters.

По словам польского лидера, ЕС вскоре поймет, что высшая мера оправданна, если это наказание за убийство.

"Страны, которые отказываются от этого наказания, награждают преступника невообразимым преимуществом перед его жертвой, преимуществом жизни над смертью", - объяснил польский президент.

"Нам стоит обсудить это в Европе. Я думаю, со временем Европа изменит свои убеждения на сей счет", - заявил польский лидер в радиоинтервью.