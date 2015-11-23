В России разобрались, почему провалился очередной запуск "Булавы"
Причиной неудачного запуска одной из двух ракет "Булава" в залповом пуске с ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Владимир Мономах" стало повреждение, полученное ракетой при старте.
Это привело к отклонению от заданной траектории и невыполнению полетного задания, вследствие чего боевые блоки пришли в полигон с недопустимым разбросом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.
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"На одном из этапов подготовки изделия была допущена ошибка, что привело к повреждению ракеты при выходе из шахты и последующему отклонению ракеты и боевых блоков от заданной траектории", - сказал источник. Он сообщил также об отсутствии претензий к изготовителю ракеты.
Как сообщал УНИАН, 14 ноября "Владимир Мономах" выполнил пуск из акватории Белого моря. В тот же день пресс-служба военного ведомства России сообщила о том, что пуск прошел полностью штатно. Позднее источники, близкие к военному ведомству, сообщили о том, что пуск оказался частично неудачным, так как первая из двух запущенных ракет не полностью выполнила полетное задание.