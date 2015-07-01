ВМФ России попробует снова запустить "Булаву"

Об этом сообщил РИА Новости в среду главком ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков.

"Мы планируем несколько пусков "Булавы" до конца года. Какой именно корабль произведет пуски, мы определим позже", — сказал главком ВМФ.

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Он отметил, что "есть уже три корабля, которые могут стрелять".

При этом Чирков подчеркнул, что в готовности находятся все корабли. "Будем бросать жребий", — "пошутил" главком ВМФ.

Испытания "Булавы" начались в 2004 году и проходили с переменным успехом, в связи с чем судьба этой ракеты стала одной из самых обсуждаемых тем в российском военно-экспертном сообществе. К концу 2011 года было решено, что ракета годится для принятия на вооружение, тем не менее заветного события пришлось ждать еще более 12 месяцев.

Ракеты этого типа могут нести до 10 ядерных блоков индивидуального наведения с улучшенными характеристиками по преодолению ПРО. Радиус действия "Булавы" - 8 тысяч километров.