Deutsche Welle: В каких странах Запада ИГ удается рекрутировать сторонников

Попытку понять, в каких странах Запада идеология исламистов нашла больший отклик, сделали авторы аналитического доклада "ИГ на Западе: новое лицо экстремизма" из независимой исследовательской организации New America, находящейся в Вашингтоне. В ходе исследования были изучены биографии 474 завербованных джихадистов из 25 стран мира, чтобы лучше понять, что это за люди и почему они едут воевать на Ближний Восток.

Об этом говорится в материале издания Deutsche Welle.

При анализе статистики авторам доклада бросилось в глаза, как много женщин присоединяется к "ИГ" - каждый седьмой случай. "Беспрецедентное число женщин уезжает туда, включая тех, у кого есть вполне хорошее образование", - констатирует соавтор доклада, вице-президент New America Питер Берген. Средний возраст уезжающих молодых женщин - 21 год, мужчин - 25. При этом каждый пятый иностранец, вливающий в ряды ИГ, даже не успевает достичь 18 лет.

Одним из ключей к успеху ИГ в рекрутировании новых сторонников стало умение привлекать целые семьи или налаживать семейную жизнь на контролируемой территории, отмечается в исследовании. Практические каждый третий обладатель паспорта одной из стран Запада прибыл на территорию, контролируемую джихадистами в Сирии и Ираке, потому, что кто-то из его семьи уже воюет там. Некоторые приезжают, чтобы вскоре обзавестись семьей. Другой сотрудник New America Дуглас Олливэнт говорит, что некоторые делают этот шаг, считая его "антибуржуазным протестом - с целью шокировать родителей".

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Среди таких добровольцев, отправившихся в Сирию или Ирак воевать в рядах ИГ, очень высока смертность. Почти 40 процентов тех, чьи биографии стали предметом исследования, оказались убиты. Среди женщин этот показатель составил 6 процентов - несмотря на то, что женщины не участвуют в боевых действиях. "Эту территорию в равной степени можно называть как площадкой для ведения войны, так и кладбищем", - заметил Берген в интервью DW.

Статистика, которую ведут страны Запада, показывают, что ИГ особенно много сторонников удается рекрутировать в Бельгии, Франции и Великобритании. Этот факт коррелирует и с тем, что теракты в Париже устроили обладатели прежде всего французских и бельгийских паспортов.

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В этой связи, по мнению Питера Бергена, Франция не справляется с задачей интеграции мусульманского населения, передает DW. В качестве аргумента он приводит следующее соотношение цифр: французские мусульмане составляют 8 процентов населения страны, однако они же являются главными обитателями тюрем - их там 70 процентов. "Мусульмане в невыгодных социальных условиях, их подталкивают на путь преступлений, они вытеснены в гетто", - рассказывает о сложившемся положении вице-президент New America.

При этом отмечается, что американцев среди тех, кто отправился воевать в Сирию и Ирак под началом исламских экстремистов, немного: они составляют менее 6 процентов от 4500 граждан западных стран, которые, по различным оценкам, находятся там. Дело в более успешной интеграции мусульманского населения в США, уверен Дуглас Олливэнт.

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"У нас нет большого числа североафриканцев или жителей Среднего Востока во втором, третьем, а в случае с Францией и Алжиром - даже в четвертом поколении, которые были бы полностью не ассимилированы", - подчеркнул Дуглас Олливэнт в интервью DW.

Средний уровень дохода мусульман в США "такой же, как у любого другого американца", утверждает Берген, в то время как в Европе мусульманские общины, по его выражению, "с экономической точки зрения относятся к низшим слоям общества". В этом смысле угроза для США со стороны "ИГ" очень мала, убежден Берген.