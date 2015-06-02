ИГИЛ готовит из похищенных детей шпионов и террористов-смертников – Newsweek

ИГИЛ похитило порядка 500 иракских детей-беженцев, и готовит их как пехотинцев, шпионов и даже смертников-террористов, пишет ZN.ua со ссылкой на издание Newsweek.

Предполагается, что похищенные дети были перевезены на тренировочные базы ИГИЛ в Ираке и Сирии. Школьников в возрасте 12-15 лет похитили из иракских городов Эр-Рутба, Аль-Каим, Аны и Рава в Дияла и Анбар. Хотя отчеты свидетельствуют группа была поиске детей из Сирии в течение некоторого времени, эти дети в первую большая группа должны быть приняты внутри Ирака.

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Наташа Андерхилл, специалист по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке сказала изданию, что "вербовка детей является очень распространенным методом для всех групп террористов, поскольку легко внушить детям что-либо и промывать им мозги в отношении идеологии".

Фред Абрахамс, специальный советник Human Rights Watch подтвердил, что дети присоединились к ИГИЛ в массовом порядке. Он объяснил, что некоторые присоединились к группировки по принуждению, а некоторые – по собственному желанию, поскольку остались без семьи.

Кроме того, часто бедным родителям ИГИЛ предлагает деньги за их детей. Есть также несколько случаев, когда иностранные боевики привезли с собой детей в Ирак и Сирию. Также ИГИЛ активно вербует девушек, поскольку предполагается, что в будущем у них будут дети, которых можно будет также обучать.