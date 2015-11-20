Генсек ООН осудил захват боевиками заложников в столице Мали

Об этом заявил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Генеральный секретарь осуждает ужасающее нападение на гостиницу Radisson в Бамако, в результате которого были убито неустановленное число гражданских лиц, и многие получили ранения", - сказал он.

По его словам, Пан Ги Мун озабочен тем, что нападение совершено в момент, когда в стране идет процесс мирного урегулирования конфликта и наметился "хороший прогресс" в реализации соглашения между властями и сепаратистами. "Генеральный секретарь осуждает любые попытки сорвать выполнение соглашения", - подчеркнул Дюжаррик.

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Как сообщал УНИАН, боевики захватили заложников в гостинице Radisson Blue в Бамако. Согласно информации СМИ, в гостинице находилось 170 человек.