В Бразилии задержали фаната за попытку пронести взрывчатку на стадион

Об этом сообщает агентство ESPN со ссылкой на заявление полиции, передает РБК.

Инцидент произошел вечером 19 ноября. По предварительным данным, в рюкзаке у мужчины находились девять самодельных взрывных устройств.

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Ранее начальник службы безопасности Рио-де-Жанейро Хосе Мариано Бельтраме в беседе с NDTV говорил о том, что угроза терактов на Олимпийских играх, которые пройдут в Бразилии летом 2016 года, вызывает большие опасения у властей. ​«Терроризм является номером один для нашего беспокойства», - сказал он, отметив, что службы получают сообщения о возможных угрозах, но у них есть ресурсы для их предотвращения. «Мы готовы. Каждое учреждение знает, что делать. Мы хотим получить золотую медаль по безопасности», - заключил Бельтраме.