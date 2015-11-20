Президент Египта пообещал улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AP.

Выступая на церемонии подписания соглашения о начале строительства российской атомной станции в Египте, аль-Сиси сказал, что египетские службы активно сотрудничают с российскими специалистами в деле расследования катастрофы "с глубоким пониманием ответственности и требований прозрачности".

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"Мы уже предприняли различные меры по улучшению безопасности в аэропортах и морских портах, и, хочу подчеркнуть, мы не остановимся, пока больше не останется лазеек, которые могут быть причиной для сомнений или опасений", - подчеркнул аль-Сиси.

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Напомним, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.