Президент Египта пообещал улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах
Президент Египта Абдель-Фаттах аль-Сиси заявил, что власти приняли несколько шагов по улучшению ситуации с безопасностью полетов после теракта на борту российского самолета A321.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AP.
Выступая на церемонии подписания соглашения о начале строительства российской атомной станции в Египте, аль-Сиси сказал, что египетские службы активно сотрудничают с российскими специалистами в деле расследования катастрофы "с глубоким пониманием ответственности и требований прозрачности".
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"Мы уже предприняли различные меры по улучшению безопасности в аэропортах и морских портах, и, хочу подчеркнуть, мы не остановимся, пока больше не останется лазеек, которые могут быть причиной для сомнений или опасений", - подчеркнул аль-Сиси.
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Напомним, самолет Airbus 321 российской компании Metrojet (ранее «Когалымавиа»), который направлялся в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, разбился в Египте над Синайским полуостровом 31 октября. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. Среди жертв катастрофы также четверо украинцев.