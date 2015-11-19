Минобороны РФ сообщает о ликвидации трех полевых командиров ИГ

"Поступила информация о том, что в ночь на 18 ноября членами бандформирвания "Шам Талибан" был организован вывоз тела своего командира Амада Зияя, уничтоженного в районе горы Джубб эль-Ахмар. Остальные бандгруппы, действующие в этом районе, срочно запросили подкрепление ввиду больших потерь в живой силе", — сказал Картаполов, пишет Росбалт.

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Со ссылкой на заявление лидеров бандформирований, орудующих в провинции Идлиб, Картаполов сообщил, что при ударе российской крылатой ракеты в районе населенного пункта Джузеф боевики также понесли большие потери.

Он сообщил, что 18 ноября в населенном пункте Асхим состоялись похороны полевого командира Абу Бакра, погибшего от удара российской авиации​.

Он уточнил, чтобоевики ИГ в Сирии признали ликвидацию трех полевых командиров в провинции Алеппо в результате ударов российской авиации. "Боевики признали ликвидацию в результате ракетно-бомбовых ударов российской авиации полевых командиров Абу Нурлбагаси, Мухамеда ибн Хайрата, Аль-Окаба, действовавших в районе Алеппо", — сказал Картаполов.