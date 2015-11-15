На Синае обнаружили убитыми 15 мигрантов из Африки

Об этом сообщает ВВС-Россия со ссылкой на источники в правоохранительных органах Египта.

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Отмечается, что на севере Синайского полуострова обнаружены тела 15 африканских мигрантов, которые, по всей видимости, были застрелены. Еще восемь человек найдены живыми, но с огнестрельными ранениями.

Кто совершил нападение на эту группу беженцев неподалеку от города Рафах, пока неизвестно.

Отметим, что в этом регионе египетская армия борется с боевиками "Исламского государства". Ситуация продолжает оставаться неспокойной и вспышки насилия происходят регулярно.