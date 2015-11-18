Задержанные под Парижем террористы планировали атаковать аэропорт "Шарль-де-Голль"
19:46, 18 ноября 2015Мир
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Задержанные в ходе спецоперации в Париже 18 ноября планировали теракты в парижском аэропорту имени Шарля де Голля, а также в торговом центре в деловом районе Дефанс.
REUTERS
Об этом сообщает Meduza.io со ссылкой на France 2. В то же время отмечается, что у источников издания Le Monde нет информации о подобных планах террористов.
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Утром 18 ноября была задержана четвертая группа террористов. Личности задержанных по-прежнему не раскрываются.
Полиция провела спецоперацию в предместье Парижа Сен-Дени, задержав семь человек. Известно имя только одного задержанного — Джавад Бендаду. Он по дружбе сдал свою квартиру предполагаемым террористам. Двое из семи задержанных госпитализированы.
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