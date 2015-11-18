В Кремле утверждают, что российских сухопутных войск на территории Сирии нет
Российскую авиагруппу в Сирии обслуживает технический контингент, но никаких сухопутных войск ВС РФ там нет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Я не знаю, на чем основывается данная информация. Естественно, там есть и технический контингент, связанный с обеспечением операции ВКС России", - сказал Песков.
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При этом он в который раз подчеркнул, что никаких сухопутных войск там нет, и сухопутную операцию российские военные там не ведут.
Напомним, ранее Путин пообещал не только продолжить, но и усилить удары в Сирии из-за крушения A321.
"Наша боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно", - заявил президент РФ, подчеркнув, что будет лично "проверять, как идет работа".